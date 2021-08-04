سيدات روسيا لكرة اليد يصطدمن بالنرويج في المربع الذهبي

المصدر: د ب أ

واصل منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد تقدمه في مسابقة كرة اليد للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) وحجز مقعده بجدارة في المربع الذهبي للمسابقة بفوزه على منتخب مونتنجرو (الجبل الأسود) 32 / 26 اليوم الأربعاء في دور الثمانية.

وأنهى الفريق الروسي الشوط الأول لصالحه 17 / 15 ثم واصل تقدمه ووسع الفارق إلى ستة أهداف في الشوط الثاني لينهي المباراة لصالحه.

ويلتقي الفريق الروسي في المربع الذهبي مع نظيره النرويجي الذي تغلب على المنتخب المجري 26 / 22 في مباراة أخرى اليوم بدور الثمانية.

وكان المنتخب النرويجي أنهى الشوط الأول لصالحه 12 / 10 ثم وسع الفارق إلى أربعة أهداف في الشوط الثاني من المباراة.

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