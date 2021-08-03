الأولمبية الدولية تحقق في إدعاءات محاولة اختطاف عداءة بيلاروسيا

المصدر: د ب أ

أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية تحقيقا رسميا بشأن إدعاءات حول محاولة اختطاف العداءة البيلاروسية كريستينا تيمانوفسكايا أثناء مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال مارك آدامز المتحدث بأسم اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء "المؤسسة عليها إثبات كافة الحقائق والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ إجراءات إضافية".

وحصلت العداءة البيلاروسية على تأشيرة دخول لبولندا من قبل السفارة البولندية في طوكيو "لدواع إنسانية" أمس الاثنين ، في أعقاب ما وصفته بأنها محاولة لاختطافها وإعادتها قصرا إلى بلادها بعد أن وجهت انتقادات لمسؤولين رياضيين في بيلاروسيا.

وتستعد العداءة البيلاروسية البالغ عمرها 24 عاما للسفر إلى وارسو قريبا.

وطالبت اللجنة الأولمبية الدولية بتوضيح مكتوب من اللجنة الأولمبية البيلاروسية بشأن كواليس ما جرى.

ولم يكشف آدامز عن موعد اكتمال تحقيقات اللجنة الأولمبية الدولية.

يذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى كان ضمن اتحادات رياضية اخلرى طالبت بفرض عقوبات بحق اللجنة الأولمبية في بيلاروسيا.

وأشار آدامز إلى أن تيمانوفسكايا أكدت للجنة الأولمبية الدولية في عدة محادثات أنها تشعر بالأمان والحماية ، وأنها الآن في مكان آمن.

وتواصلت اللجنة الأولمبية الدولية مع اللجنة الأولمبية البولندية لمناقشة كيفية مؤازرة تيمانوفسكايا في المستقبل.



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