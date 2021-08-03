البرازيل تهزم المكسيك بركلات الترجيح وتصعد لنهائي كرة القدم

المصدر: رويترز

صعدت البرازيل حاملة اللقب إلى نهائي مسابقة كرة القدم للرجال في ألعاب طوكيو اليوم الثلاثاء بعد فوزها 4-1 بركلات الترجيح على المكسيك بعد انتهاء المباراة بدون أهداف عقب وقت إضافي.

واقتربت البرازيل في أكثر من مناسبة من حسم نتيجة المباراة لصالحها خلال الوقت الأصلي كان أخطرها كرة ريتشارليسون في القائم بضربة رأس في الدقيقة 82.

لكن حين وصلت المباراة لركلات الترجيح تدين البرازيل بالفضل إلى حارسها سانتوس في الصعود للنهائي.

وستتقابل البرازيل مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى اليوم الثلاثاء بين إسبانيا واليابان في سايتاما.



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