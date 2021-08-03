المصريان كيشو ومتولي يبلغان قبل النهائي في المصارعة الرومانية

المصدر: رويترز

تأهل المصريان محمد إبراهيم (كيشو) ومحمد متولي إلى الدور قبل النهائي في منافسات المصارعة الرومانية في وزنين مختلفين بأولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء.

وخاض كيشو مواجهة صعبة في دور الثمانية لوزن 67 كيلوجراما أمام الأرميني كارين أصلانيان، وبدأ بقوة وتقدم 7-2 في الفترة الأولى.

وأدرك أصلانيان التعادل 7-7 مع نهاية الفترة الثانية، لكن كيشو تأهل بسبب حصول منافسه على إنذار خلال النزال.

ويلعب كيشو (23 عاما) في قبل النهائي ضد الأوكراني بارفيز نسيبوف في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

وفي وزن 87 كيلوجراما، ظهر متولي بشكل رائع وتفوق بجدارة في مباراتي دور الستة عشر ودور الثمانية.

وفاز متولي (25 عاما) في دور الثمانية على الكوبي دانييل جريجوريتش بتثبيت الكتفين بعد تقدمه 4-صفر، ليضرب موعدا مع المجري فيكتور لورينس.

وحسم متولي مواجهة دور الستة عشر بعدم التكافؤ أمام كيرل ماسكيفيتش القادم من روسيا البيضاء بعد تفوق المصارع المصري بنتيجة 9-1.

ويسعى المصارعان المصريان للسير على خطى البطل الأولمبي كرم جابر الذي حصد آخر ذهبية أولمبية لمصر عندما توج بطلا لوزن 96 كيلوجراما في المصارعة الرومانية في أولمبياد أثينا 2004، قبل أن يحصد فضية لندن 2012 في وزن 84 كيلوجراما.

وفي أولمبياد طوكيو، أحرزت مصر ميداليتين برونزيتين في التايكوندو عبر هداية ملاك وسيف عيسى.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز