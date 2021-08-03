المغربي البقالي صاحب الذهبية يعجز عن استكمال تصفيات سباق 1500 متر

المصدر: رويترز

لم يتمكن المغربي سفيان البقالي من استكمال تصفيات سباق 1500 متر في ألعاب القوى بأولمبياد طوكيو اليوم الثلاثاء، وقبل مرور يوم واحد على فوزه بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع.

وشارك البقالي، الذي منح المغرب أول ميدالية أولمبية في طوكيو امس الاثنين، في التصفيات الثالثة لسباق 1500 متر، لكنه خرج من اللفة الأخيرة وبدا أنه يعاني من إرهاق كبير.

لكن في المقابل تأهل مغربي آخر إلى الدور قبل النهائي وهو عبد اللطيف الصديقي بعدما احتل المركز الخامس في أول مرحلة للتصفيات.

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