المغربي سفيان البقالي يحصد ذهبية 3 آلاف متر موانع

المصدر: رويترز

فاز العداء المغربي سفيان البقالي بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع ضمن منافسات ألعاب القوى في ألعاب طوكيو في الملعب الأولمبي اليوم "الاثنين" لينهي هيمنة كينيا على سباق فازت به تسع مرات متتالية.

ونال الإثيوبي لاميشا جيرما الفضية بينما حصل الكيني بنجامين كيجن على البرونزية.

وأنهى البقالي البالغ عمره 25 عاماً، والذي حصل على المركز الرابع في أولمبياد 2016 والميدالية البرونزية في بطولة العالم 2019، السباق في ثماني دقائق و08:90 ثانية.

وتلاه جيرما بزمن بلغ ثماني دقائق و10:38 ثانية ثم كيجن في ثماني دقائق و11:45 ثانية.

وأخفق الكيني كونسيلوس كيبروتو، بطل أولمبياد 2016، في التأهل إلى الألعاب لتتقلص فرص البلد الواقع في شرق افريقيا في الفوز بلقبه الأولمبي العاشر على التوالي في سباق الموانع والمستمر منذ 1984.

وتحلى البقالي بالصبر والهدوء ونجحت استراتيجيته.

وقبل أربع لفات تقريباً من النهاية كان العداء المغربي ضمن المجموعة الرئيسية التي تصدرها جيرما ومواطنه جيتنيت ويلي.

وفي بداية السباق كان الصراع على اللقب يبدو أنه بين كينيا واثيوبيا بعد تصدر الثنائي جيرما وويلي على حساب كيجن ومواطنه أبراهام كيبيوت.

لكن البقالي تقدم للمركز الثالث وحين تعثر ويلي انطلق العداء المغربي بسرعة في الأمتار الأخيرة ليحسم السباق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز