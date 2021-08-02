الصين تحطم الرقم القياسي العالمي والأولمبي لسباق السرعة للدراجات

المصدر: د ب أ

حطمت الصين الرقم القياسي العالمي والأولمبي لسباق السرعة لفرق السيدات اليوم الاثنين ضمن منافسات الدراجات في أولمبياد طوكيو 2020.

وسجل الفريق الصيني المكون من باو شانجو وتشونج تيناشي 804ر31 ثانية.

ويبلغ الرقم القياسي العالمي 034ر32 ثانية وهو أقل من الرقم القياسي الأولمبي البالغ 928ر31 ثانية، نظرا لأن الاتحاد الدولي للدراجات لم يعترف بالرقم القياسي الذي سجله الفريق الصيني للسيدات في أولمبياد ريو 2016، كرقم قياسي عالمي.

ويتنافس الفريقان الصيني والألماني على الميدالية الذهبية بينما تتنافس روسيا وهولندا على الميدالية البرونزية.



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