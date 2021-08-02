ثنائي كوريا الجنوبية يحرز برونزية البادمنتنون لزوجي السيدات

المصدر: د ب أ

أحرز الثنائي الكوري الجنوبي كونج هي يونج وكيم سو يونج، اليوم الاثنين الميدالية البرونزية في البادمنتون (الريشة الطائرة) لزوجي السيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وفاز الثنائي بالميدالية بعدما تغلب اليوم على الثنائي الكوري الجنوبي الآخر شين سيونج-تشان ولي سو-هي 21 / 10 و21 / 17 في مواجهة حسم المركز الثالث والبرونزية.

ويتنافس على الميدالية الذهبية لزوجي السيدات، الثنائي الإندونيسي أبرياني رحايو وجريسيا بولي مع الثنائي الصيني تشن كينجتشين وجيا يفان.



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