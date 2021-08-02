اليابان تهزم أستراليا وتبلغ دور الثمانية في تنس الطاولة للرجال

المصدر: رويترز

فاز الفريق الياباني، المكون من جون ميزوتاني وكوكي نيوا وتوموكازو هاريموتو على منافسه الأسترالي، المكون من هو هيمينغ ويان شين وديفيد باول، 3-صفر في الدور الأول لمنافسات تنس الطاولة لفرق الرجال لتصعد إلى دور الثمانية اليوم الاثنين.

وبدأت اليابان بقوة في منافسات الزوجي عن طريق ميزوتاني، الفائز بذهبية الزوجي المختلط في الأولمبياد، وزميله نيوا، رغم محاولات الثنائي الأسترالي بواسطة هو ويان في تنويع الضربات.

وقدم هاريموتو المصنف الرابع عالميا، والذي خرج بشكل مفاجئ من منافسات فردي الرجال، عرضا قويا وتفوق 3-صفر على باول في المواجهة الثانية.

وفي المباراة الأخيرة، سحق ميزوتاني منافسه يان 3-صفر، بعدما فرض سيطرته التامة على منافسه.

وصعد الفريق السويدي أيضا إلى دور الثمانية بتفوقه 3-1 على الولايات المتحدة في منافسات فرق الرجال.

أما في منافسات فرق السيدات، فاز الفريق الكوري الجنوبي 3-صفر على بولندا، كما انتصرت سنغافورة بالنتيجة ذاتها على فرنسا.



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