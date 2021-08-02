الجاميكية جاكسون تودع منافسات 200 متر بعد خطأ كارثي

المصدر: رويترز

لن تستطيع الجاميكية شريكا جاكسون إضافة ميدالية أخرى إلى برونزية 100 متر بعدما ارتكبت خطأ كارثيا في تصفيات 200 متر بألعاب القوى في أولمبياد طوكيو اليوم الاثنين عندما تراخت قرب النهاية لتلحق بها عداءات وتكتفي بالمركز الرابع.

ولم تنظر جاكسون، صاحبة ثالث أسرع زمن هذا العام في 200 متر، حولها وكادت أن تتوقف لتخطف منها الإيطالية داليا قداري بطاقة التأهل التلقائية بفارق 0.004 ثانية.

وحققت جاكسون 23.26 ثانية وهو ما لم يكن كافيا للتأهل.

ولم تواجه مواطنتاها إيلين طومسون-هيرا وشيلي-آن فريزر-برايس أي مشكلة وتأهلتا إلى بسهولة.

وبدأت طومسون-هيرا حملة الدفاع عن لقبي المسافتين القصيرتين بالتأهل بزمن 22.86 ثانية في المركز الثالث في التصفيات التي شاركت بها.

وفازت فريزر-برايس، صاحبة فضية 200 متر في 2012، بالتصفيات التي شاركت بها بزمن 22.22 ثانية رغم أنها لم تشارك سوى بشكل نادر في تلك المسافة منذ فوزها ببطولة العالم 2013.

وتأهلت دافنه سخيبرز، صاحبة فضية ريو 2016، وشوني ميلر-ويبو، بطلة 400 متر في ريو، وماري-جوزي تا لو وجابي توماس، صاحبة أفضل زمن هذا العام وهو 22.61 ثانية في التصفيات الأمريكية وهو ثاني أسرع زمن في التاريخ خلف فلورنس جريفيث-جوينر، ومواطنتها جينا برانديني.

وستكون الاسماء الكبيرة على دراية بتهديد العداءتين القادمتين من ناميبيا بياتريس ماسيلينجي وكريستين مبوما البالغ عمر كل منهما 18 عاما.

وكان على الثنائي التحول للمشاركة في 200 متر بسبب ارتفاع مستوى هرمون الذكورة لديهما وعدم إمكانية مشاركتهما في سباق 400 متر أو الميل وفقا للوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وحققت ماسيلينجي أفضل زمن شخصي وهو 22.63 ثانية خلف فريزر-برايس فيما تعافت مبوما من بداية مروعة لتفوز بالتصفيات التي شاركت فيها الأمريكية توماس بزمن 22.11 ثانية وهو الأسرع في التصفيات.

وغابت البريطانية دينا آشر-سميث بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ أجبرتها على الانسحاب من قبل نهائي 100 متر.

ويقام الدور قبل النهائي لسباق 200 متر في وقت لاحق من اليوم بينما يقام النهائي غدا الثلاثاء.



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