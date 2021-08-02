اليابان تؤكد سلامة عداءة روسيا البيضاء وتدرس نواياها

المصدر: رويترز

أكد متحدث بارز باسم الحكومة اليابانية اليوم الاثنين على سلامة عداءة روسيا البيضاء التي طلبت حماية الشرطة خلال أولمبياد طوكيو بعد محاولة من مسؤولي بلادها لترحيلها.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي إن السلطات، ومنها اللجنة الأولمبية الدولية، تعمل على معرفة نوايا العداءة، كما أشار إلى أن اليابان تتخذ "خطوات مناسبة" في التعاون مع جهات أخرى.

ورفضت العداءة كريستينا تسيمانوسكايا (24 عاما) السفر من طوكيو يوم الأحد عندنا وصلت إلى المطار على عكس رغبتها، بعد أن انتقدت مدربي بلادها في ألعاب القوى بصورة علنية في أولمبياد طوكيو.



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