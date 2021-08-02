اللجنة الأولمبية ستنظر في إشارة الأمريكية سوندرز خلال التتويج

المصدر: رويترز

ستنظر اللجنة الأولمبية الدولية في إشارة الأمريكية ريفن سوندرز على منصة التتويج بعدما رفعت ذراعيها بشكل علامة (إكس) فوق رأسها في واحدة من أوضح علامات الاحتجاج في أولمبياد طوكيو حتى الآن.

وقال مارك آدمز المتحدث باسم اللجنة الأولمبية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إن اللجنة تتواصل مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى واللجنة الأولمبية الأمريكية للحديث حول هذا التصرف.

وتصرفت سوندرز بهذا الشكل يوم الأحد بعدما نالت الميدالية الفضية في منافسات دفع الجلة خلال وجودها على منصة التتويج.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز