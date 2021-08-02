الأرجنتين تبلغ قبل نهائي هوكي السيدات لأول مرة منذ 2012

المصدر: رويترز

صعدت الأرجنتين إلى قبل نهائي منافسات الهوكي للسيدات في الأولمبياد لأول مرة منذ 2012 بعد الفوز 3-صفر على ألمانيا صاحبة برونزية ألعاب 2016 ضمن منافسات دور الثمانية في طوكيو اليوم الاثنين.

وستلعب الأرجنتين في قبل النهائي ضد أستراليا أو الهند يوم الأربعاء المقبل.

ولم يسبق لمنتخب الأرجنتين للسيدات الفوز بذهبية أولمبية، لكنه نال فضية ألعاب لندن 2012 وفضية أولمبياد سيدني 2000.

وسجلت أجوستينا ألبرتاريو الهدف الأول، وأضافت ماريا فيكتوريا جرانتو الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة.

ولم يكن بوسع ألمانيا تقليص الفارق، قبل أن تحسم الأرجنتين الانتصار عن طريق فالنتينا رابوسو رويز في الدقيقة 52.

وحصلت اللاعبات على راحة إضافية لمدة أربع دقائق بين كل ربع في ظل اللعب في طقس حار وتحت أشعة الشمس القوية.



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