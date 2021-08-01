البرازيل تهزم فرنسا لتتأهل في المركز الثاني لكرة الطائرة

المصدر: رويترز

فازت البرازيل حاملة اللقب 3-2 على فرنسا لتضمن المركز الثاني في المجموعة الثانية في منافسات الكرة الطائرة للرجال بأولمبياد طوكيو اليوم الأحد.

وانتصرت البرازيل بنتيجة 25-22 و37-39 و25-17 و21-25 و20-18 لتنتزع المركز الثاني خلف المنتخب الروسي.

وفاز المنتخب الروسي 3-صفر على تونس ليصعد في المركز الأول فيما ستنتظر فرنسا، التي ضمنت التأهل، نتيجة الولايات المتحدة ضد الأرجنتين لتحديد الترتيب.

ويجب على الأرجنتين الفوز على أمريكا لتنتزع منها بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وتحتل أمريكا المركز الرابع بست نقاط متقدمة بنقطة واحدة على الأرجنتين فيما تتذيل تونس الترتيب بنقطة واحدة.

وفي المجموعة الأولى، فازت بولندا المتصدرة 3-صفر على كندا كما انتصرت إيطاليا 3-صفر على فنزويلا.

وضمنت بولندا التأهل في صدارة المجموعة وخلفها إيطاليا.

وتحتل كندا المركز الثالث بسبع نقاط وضمنت التأهل بالفعل.

وتلعب اليابان ضد إيران بطلة آسيا من أجل تحديد المتأهل الرابع من هذه المجموعة التي تتذيلها فنزويلا بدون رصيد.



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