الصينية شي تحرز ذهبية الغطس من منصة متحركة

المصدر: رويترز

نالت الصينية شي تينغماو ذهبيتها الثانية في أولمبياد طوكيو بعد فوزها في منافسات فردي السيدات في الغطس من منصة متحركة من مسافة ثلاثة أمتار اليوم الأحد.

ونالت مواطنتها وانغ هان الميدالية الفضية فيما انتزعت الأمريكية كريستا بالمر الميدالية البرونزية.

وأصبحت شي ثاني امرأة تحتفظ بذهبيتي الغطس المتزامن والفردي في نسختين متتاليتين من الألعاب.

وعادلت شي إنجاز مواطنتها جوو جينغ جينغ التي حصدت ذهبيتي الفردي والمتزامن في أثينا وبكين.

وهذه هي الميدالية التاسعة على التوالي للصين في منافسات الفردي من منصة متحركة.



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