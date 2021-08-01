المنتخب المصري يهزم نظيره البحريني المتأهل برفقته إلى دور الثمانية

المصدر: د ب أ

واصل المنتخب المصري تألقه في منافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وتغلب على نظيره البحريني 30 / 20 اليوم الأحد في الجولة الخامسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية.

وفي وقت سابق اليوم، أسدى المنتخب الياباني خدمة جليلة للمنتخب البحريني حيث حسم تأهله إلى دور الثمانية، بتغلبه على المنتخب البرتغالي 31 / 30 .

وتفوق المنتخب الياباني على نظيره البرتغالي 16 / 14 خلال الشوط الأول ثم تفوق المنتخب البرتغالي في الشوط الثاني 16 / 15 لكن ذلك لم يكن كافيا للفريق البرتغالي لتفادي الهزيمة.

وجاء فوز اليابان صاحبة المركز السادس الأخير على البرتغال صاحبة المركز الخامس ليحسم المركز الرابع في المجموعة لصالح المنتخب البحريني الذي ضمن الصعود إلى دور الثمانية قبل خوض مباراته اليوم أمام نظيره المصري الذي كان قد ضمن أيضا التأهل من المجموعة برفقة منتخبي الدنمارك والسويد.

وتفوق المنتخب المصري على نظيره البحريني خلال الشوط الأول بنتيجة 15 / 7 ثم تفوق عليه خلال الشوط الثاني بنتيجة 15 / 13 .

وفي منافسات المجموعة الأولى، فاز المنتخب الإسباني على نظيره الأرجنتيني 36 / 27، علما بأن المنتخب الإسباني أنهى الشوط الأول متقدما 17 / 12.

يذكر أن المنتخب الإسباني ضمن التأهل إلى دور الثمانية، برفقة المنتخب الفرنسي من هذه المجموعة.

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