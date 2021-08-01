السباحة الأسترالية ماكيون تصف حصد سبع ميداليات "بالحلم"

المصدر: رويترز



تشعر الأسترالية إيما ماكيون بكل من الفخر وعدم التصديق بنفس المقدار بعدما حصدت ميداليتين ذهبيتين في أولمبياد طوكيو اليوم الأحد، لتصبح أول سباحة تنال سبع ميداليات في نسخة واحدة من الألعاب.

وحققت السباحة البالغ عمرها 27 عاما رقما أولمبيا جديدا خلال فوزها بسباق 50 مترا حرة بعدما سجلت 23.81 ثانية، لتكمل ثنائية السرعة في طوكيو بعد الفوز بسباق 100 متر أيضا.

وبعد نصف ساعة، عادت ماكيون إلى حوض السباحة لتنال ذهبية أخرى، لكن هذه المرة ضمن الفريق الأسترالي في سباق التتابع أربعة في 100 متر متنوع للسيدات.

وقدمت ماكيون عرضا رائعا في مرحلة الفراشة، قبل أن تستكمل زميلتها كيت كامبل السباق وتنال الذهبية.

وقالت ماكيون "لا يزال لدي شعور بأني أحلم. لم أكن أتوقع أبدا أني سأفوز بذهبيتين في فترة واحدة... أنا فخورة جدا بنفسي".

وأضافت وسط دعم هائل من الفريق الأسترالي في المدرجات "لقد نشأت على مشاهدة السباحة والرياضيين الرائعين يفعلون أشياء مذهلة في أستراليا".

وتابعت "لقد نشأت وأنا أريد أن أفعل شيئا مشابها، لذا كنت حرفيا نفس الطفلة مثل هؤلاء الأطفال".

وفازت ماكيون بأربع ذهبيات في طوكيو، وساهمت بقوة في حصيلة أستراليا البالغة تسعة ألقاب، وكررت إنجاز السباحين مايكل فيلبس ومارك سبيتز ومات بيوندي في الفوز بسبع ميداليات في ألعاب واحدة. وحقق فيلبس رقما قياسيا بحصد ثماني ميداليات في أثينا وبكين.

ولاعبة الجمباز الروسية ماريا جوروخوفسكايا هي المرأة الوحيدة التي فازت بسبع ميداليات أولمبية في أي رياضة أخرى في نسخة واحدة من الألعاب وحدث ذلك في أولمبياد 1952.

وقالت ماكيون التي شارك والدها وشقيقها في منافسات السباحة في الأولمبياد "هذا أيضا يشبه الحلم".

وحطمت ماكيون الرقم الأولمبي في تصفيات سباق 50 مترا بزمن 24.02 ثانية، وكررت الأمر في قبل النهائي وسجلت 24.00 ثانية، قبل أن تواصل التألق وتسجل رقما جديدا في النهائي اليوم الأحد.

وقالت ماكيون "بالنشأة في هذه الرياضة، يكون من الرائع جدا أن أكون جزءا منها. إذا عمل المرء بجدية واستمتع بما يفعله، وحاول تحقيق أحلامه، فيمكن أن يحدث أي شيء".



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