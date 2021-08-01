الأمريكية بايلز تنسحب من نهائي مسابقة الحركات الأرضية

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الأمريكي للجمباز اليوم الأحد أن النجمة سيمون بايلز انسحبت من نهائي مسابقة الحركات الأرضية لفردي السيدات، المقررة غدا الاثنين ضمن منافسات الجمباز الفني بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وستتخد بايلز قرارها في وقت لاحق بشأن المشاركة في نهائي مسابقة عارضة التوازن، المقرر بعد غد الثلاثاء.

وذكر الاتحاد الأمريكي للجمباز عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"على أي حال، نحن جميعا خلفك، سيمون."

وجاء قرار الانسحاب من نهائي الحركات الأرضية بعد أن أعلنت بايلز يوم الثلاثاء الماضي انسحابها من مسابقة الفرق ثم انسحبت يوم الخميس من مسابقة الفردي العام للسيدات، مرجعة السبب في ذلك إلى ضرورة التركيز على صحتها الذهنية، وقد حظيت بدعم على نطاق واسع.

وكانت بايلز، المتوجة بأربع ذهبيات في أولمبياد ريو 2016، تهدف إلى حصد ست ذهبيات في أولمبياد طوكيو، وكانت تعد واحدة من أبرز النجوم في الدورة الأولمبية.

وقوبل استعداد بايلز للحديث عن مشكلاتها، بإشادة على نطاق واسع وتأكيد على أن الرياضة تتماشى مع حقيقة حاجة الرياضيين، حتى البارزين منهم، إلى الصحة العقلية.

وكانت بايلز قد أطلقت منشورا عبر تطبيق "إنستجرام" أمس الأول الجمعة حاولت من خلاله شرح المشكلات التي تواجهها خلال التدريبات.

وقالت بايلز :"لأي شخص يقول إنني استسلمت، لم أستسلم، ولكن ببساطة، جسدي ورأسي ليسا متزامنين. لا أعتقد أنكم تدركون مدى خطورة هذا الأمر على ساحة منافسة صعبة."



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