توماس باخ: الرياضيون الروس لهم حق المشاركة بالدورات الأولمبية

المصدر: د ب أ

كرر الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية دفاعه عن مشاركة عدد كبير من الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وقال باخ في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"لقد خاضوا جميعا التصفيات وخضعوا للاختبارات المطلوبة حالهم كحال جميع الرياضيين الأخرين المشاركين هنا. وبالتالي يحق لهم أن يتم معاملتهم وفقا لذلك."

ولا تزال الانتقادات مستمرة بشأن مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد طوكيو، بسبب فضيحة اتهامات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة، للمنشطات بين الرياضيين الروس، والتي أسفرت عن إيقاف روسيا عن المشاركة في المنافسات الدولية.

وفرضت العقوبة بتهمة التلاعب في بيانات مختبر موسكو قبل تقديمها إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، التي أوصت بإيقاف روسيا لمدة أربعة أعوام، لكن جرى تقليص العقوبة من جانب محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) إلى عامين فقط.

ويسمح للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد طوكيو كرياضيين مستقلين تحت شعار "اللجنة الأولمبية الروسية".

وقال باخ :"اللجنة الأولمبية الروسية تحترم تماما العقوبات المفروضة من جانب وادا."

ويشارك 335 رياضيا روسيا في أولمبياد طوكيو، وتحتل اللجنة الأولمبية الروسية المركز الرابع حاليا في جدول الميداليات.

ورغم ذلك تضم بعثة اللجنة الأولمبية الروسية عشرة رياضيين فقط لألعاب القوى، حيث يخضع الاتحاد الروسي لألعاب القوى للإيقاف منذ عام 2015 بسبب فضيحة المنشطات.



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