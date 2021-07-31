الإسباني كارينو بوستا يحبط ديوكوفيتش وينتزع برونزية التنس

المصدر: د ب أ

انتزع الإسباني بابلو كارينو بوستا، اليوم السبت، الميدالية البرونزية في التنس لفئة فردي الرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو على حساب النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

وتغلب كارينو بوستا على ديوكوفيتش 6 / 4 و6 / 7 و6 / 3 في مباراة حسم المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وجاء ذلك بعد أن خسر ديوكوفيتش أمام الألماني ألكسندر زفيريف أمس الجمعة في الدور قبل النهائي، لتتبدد أماله في الفوز هذا العام بما يطلق عليه "جولدن سلام"، وهو التتويج بجميع ألقاب بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى إلى جانب الفوز بالذهبية الأولمبية خلال عام واحد.

واحتاج كارينو بوستا، المصنف 11 على العالم، إلى ساعتين و47 دقيقة للتغلب على ديوكوفيتش في أول مباراة تستكمل بينهما.

وكان كارينو بوستا فاز على ديوكوفيتش في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) العام الماضي، لكن المباراة لم تستكمل حينها حيث جرى إقصاء ديوكوفيتش خلال المجموعة الأولى بعدما ضرب الكرة تعبيرا عن غضبه واصطدمت بسيدة ضمن الحكام.

وظهرت مشاعر الإحباط على ديوكوفيتش خلال مباراة اليوم، حتى أنه أطاح بمضربه خلال المجموعة الثالثة ثم حصل على إنذار إثر تحطيم مضرب آخر.

وكان ديوكوفيتش أبدى إصرارا على استعادة توازنه وحصد "ميدالة واحدة على الأقل" لبلاده في أولمبياد طوكيو، وذلك عبر المنافسة اليوم السبت على كل من الميدالية البرونزية لفردي الرجال وبرونزية الزوجي المختلط.

لكن كارينو بوستا قدم عرضا قويا ليضاعف محنة ديوكوفيتش الذي لم يتبق أمامه سوى مباراة الزوجي المختلط لإحراز ميدالية خلال الأولمبياد الحالي.

ويخوض ديوكوفيتش مباراة الزوجي المختلط اليوم أيضا، إلى جانب نينا ستويانوفيتش وذلك في مواجهة الثنائي الأسترالي أشليه بارتي وجون بيرز.



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