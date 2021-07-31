تتويج السويسرية كريستين بذهبية الرماية بالبندقية من ثلاثة أوضاع

المصدر: د ب أ

توجت السويسرية نينا كريستين اليوم السبت بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بالبندقية من ثلاثة أوضاع، من مسافة 50 مترا سيدات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

واحتلت نینا كريستين المركز الأول مسجلة 9ر463 نقطة لتحطم بذلك الرقم القياسي الأولمبي للمسابقة.

وجاءت الروسية يوليا زيكوفا في المركز الثاني مسجلة 9ر461 نقطة لتحرز الميدالية الفضية.

وانتزعت الروسية الأخرى، يوليا كاريموفا، الميدالية البرونزية بعدما احتلت المركز الثالثة برصيد 3ر450 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز