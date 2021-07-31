العداء التونسي العيوني: سأخوض قبل النهائي بنفس خطة التصفيات

المصدر: د ب أ

أكد العداء التونسي عبد السلام العيوني أنه سيتبع نفس الخطة التي خاض بها اليوم السبت تصفيات سباق 800 متر عندما يخوض الدور قبل النهائي للسباق وذلك ضمن منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020) .

وتأهل العيوني بجدارة إلى الدور قبل النهائي للسباق بعدما حل ثالثا في المجموعة الثالثة من التصفيات محسنا رقمه الشخصي للسباق في الموسم الحالي.

وقال عبد السلام العيوني في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : "خضت السباق بشكل جيد واستطعت مجاراة الإيقاع بذكاء وبلغت الدور قبل النهائي بأقل جهد ممكن. أعددت لذلك جيدا مع المدرب.

وفي أول 400 متر من السباق ، ظللت في الخلف وبدأت في التقدم تدريجيا نحو الأمام. وفي آخر 200 متر ، عملت على الالتحاق بالثلاثة الأوائل".

وأوضح : "الحمد لله ، التأهل لقبل النهائي كان سهلا وبأقل جهد ممكن. وفي قبل النهائي ، سأخوض السباق بنفس الخطة حتى أتأهل للنهائي. وفي النهائي ، يكون كل شيء ممكنا فلكل عداء فرصه".

وأشار العيوني ، الذي قطع مسافة السباق اليوم في دقيقة واحدة و73ر45 ثانية ، : "لا يمكن التكهن بمن سيفوز في النهائي هذه المرة في ظل ظروف جائحة كورونا فهناك العديد من العدائين الذين تدربوا بشكل أدنى من المعتاد... أنا شخصيا ، لم أتدرب كثيرا ولم أشارك في دورات خارج تونس ولكنني استطعت اليوم تحسين رقمي الشخصي لهذا الموسم وهو أمر جيد بالنسبة لي".

وأضاف : "أشعر هنا في طوكيو بالارتياح. حضرت إلى هنا منذ ستة أيام. عانيت بعض الإرهاق بالطبع في أول ثلاثة أيام حيث كنت أنام في الحافلة خلال طريقي إلى التدريبات، ولكننا تعودنا على هذا".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز