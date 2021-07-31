الأمريكية بايلز تنسحب من نهائي حصان الوثب والعارضتين

المصدر: رويترز

أكد الاتحاد الأمريكي للجمباز اليوم السبت إن سيمون بايلز انسحبت من نهائي منافسات حصان الوثب والعارضتين بأولمبياد طوكيو.

وكانت بايلز، التي ما زالت تكافح بعض مشاكل الصحة النفسية، انسحبت من نهائي كل الأجهزة يوم الخميس ونهائي فرق السيدات الثلاثاء الماضي بعد أداء سيء في أول جولة على حصان الوثب.

ولم تستبعد بايلز، البالغ عمرها 24 عاما، المشاركة في نهائي الحركات الأرضية يوم الاثنين وعارضة التوازن يوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد الأمريكي في بيان "اليوم بعد مناقشات مع الطاقم الطبي، قررت سيمون بايلز الانسحاب من نهائي حصان الوثب والعارضتين. ستواصل تقييم حالتها يوميا لتحديد إمكانية مشاركتها في نهائي الحركات الأرضية وعارضة التوازن".

وكان من المتوقع أن تخطف بايلز الأضواء في طوكيو إذ كانت تسعى لست ذهبيات لتصبح أنجح رياضية أولمبية على الإطلاق.

لكن مشاركتها انتهت قبل أن تبدأ تقريبا عندما فاجأت الجميع بانسحابها من منافسات فرق السيدات بعد محاولة واحدة على حصان الوثب يوم الثلاثاء.

وقررت بعد ذلك عدم الدفاع عن لقب كل الأجهزة والذي نالته مواطنتها سونيسا لي.

وتحدثت بايلز بصراحة ملحوظة حول قرارها قائلة إنها بحاجة إلى النظر في صحتها النفسية والجسدية أثناء قيامها ببعض مهاراتها التي تتحدى الجاذبية.

وكتبت بايلز في حسابها في انستجرام يوم الجمعة "إنه أمر مخيف حقا محاولة القيام بمهارة وألا يكون عقلك وجسدك متزامنين".



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