بريطانيا تتوج بذهبية سباق 4×100 متر تتابع

المصدر: د ب أ

توجت بريطانيا اليوم السبت بالميدالية الذهبية لسباق 4×100 متر تتابع متنوع للفرق المختلطة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقاتمة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى الفريق البريطاني، الذي يضم كاثلين داوسون وجيمس جاي وآنا هوبكن وآدم بيتي، السباق في ثلاث دقائق و58ر37 ثانية محطما الزمن القياسي العالمي ومحرزا أول ميدالية ذهبية أولمبية للسباق الذي يدرج للمرة الأولى ضمن الدورات الأولمبية.

وجاء الفريق الصيني، الذي يضم تشانج يوفي وزيبي يان ويانج جونشوان وتشو جيايو، في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و86ر38 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

واحتل الفريق الأسترالي، الذي يضم كايلي ماكيون وإيما ماكيون وزاك ستوبليتي كوك وماثيو تمبل، المركز الثالث بزمن ثلاث دقائق و95ر38 ثانية لينتزع الميدالية البرونزية.

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