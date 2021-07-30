مصر تلقن السويد درسا قاسيا وتصعد لدور الثمانية لمنافسات كرة اليد

المصدر: د ب أ

حجز المنتخب المصري مقعده في دور الثمانية لمنافسات كرة اليد للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو بفوزه المثير على نظيره السويدي 27 /22 اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة 13 /9 ثم واصل الفريق المصري سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الثاني ليخرج فائزا بفارق خمسة أهداف.

وحقق الفريق المصري فوزه الثالث مقابل خسارة وحيدة ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني ويضمن الصعود لدور الثمانية.

وجاء المنتخب السويدي في المركز الثالث بست نقاط وبفارق الأهداف خلف مصر بعدما تعرض لهزيمته الأولى اليوم عقب فوزه ثلاث مرات متتالية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الاولى في كلا المجموعتين إلى دور الثمانية.

وضمن المجموعة ذاتها حققت البحرين انتصارا ثمينا وتغلبت على اليابان 32 / 30.

وتفوق الفريق الياباني خلال الشوط الأول 17 / 16 لكن المنتخب البحريني قلب الموازين لصالحه خلال الشوط الثاني الذي تفوق خلاله بنتيجة 16 / 13 ليحسم المباراة لصالحه.

وجاء فوز البحرين بعد ثلاث هزائم متتالية في المجموعة الثانية أمام السويد والبرتغال والدنمارك.

وفي المجموعة الأولى، حقق المنتخب الفرنسي انتصاره الرابع على التوالي وتغلب على نظيره الإسباني 36 / 31 ليتربع منفردا على صدارة المجموعة .

وكانت الهزيمة هي الأولى للمنتخب الإسباني، صاحب المركز الثاني، بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وتفوق المنتخب الفرنسي خلال الشوط الأول 18 / 12 بينما تفوق المنتخب الإسباني في الشوط الثاني 19 / 18 لكن ذلك لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.

وفي المجموعة نفسها، حقق المنتخب البرازيلي الانتصار الأول بعد ثلاث هزائم متتالية وتغلب على نظيره الأرجنتيني 25 / 23، وكانت هذه الهزيمة هي الرابعة على التوالي للأرجنتين.

واستفاد المنتخب البرازيلي من تفوقه خلال الشوط الأول 14 / 7 ، حيث تقدم الفريق الأرجنتيني خلال الشوط الثاني 16 / 11 .

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