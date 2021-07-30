التشيكي برسكافتس يتوج بذهبية سباق قوارب الكاياك المتعرج

المصدر: د ب أ

توج التشيكي ييري برسكافتس اليوم الجمعة بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك المتعرج للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأنهى برسكافتس السباق في المركز الأول مسجلا دقيقة واحدة و63ر31 ثانية، وتلاه السلوفاكي ياكوب جريجار في المركز الثاني بزمن دقيقة واحدة و85ر36 ثانية ليحرز الميدالية الفضية.

بينما انتزع الألماني هانيس إيجنر الميدالية البرونزية بعدما أنهى السباق في المركز الثالث بزمن دقيقة واحدة و11ر37 ثانية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز