بايلز تلمح إلى معاناتها في التدريبات

المصدر: رويترز

ألمحت لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، التي انسحبت من مسابقتي الفرق والفردي في منافسات كل الأجهزة في ألعاب طوكيو، اليوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أنها واجهت صعوبات في التدريبات لكنها لم تكشف إذا كانت ستشارك في المزيد من المسابقات الفردية.

وصدمت بايلز عالم الجمباز يوم الثلاثاء بعد انسحابها من مسابقة الفرق بعد أداء حركة واحدة على حصان الوثب. ‭ ‬وفاز الفريق الأمريكي بالفضية بعدها.

وبسبب مخاوف بشأن صحتها النفسية انسحبت بايلز أيضا من مسابقة فردي كل الأجهزة التي فازت زميلتها سونيسا لي بذهبيتها.

ويرغب الناس الآن في معرفة هل ستواصل بايلز المنافسة في مسابقات الفردي الأخرى على عارضة التوازن والحركات الأرضية والعارضتين وحصان الوثب بعد أن تأهلت لهذه المسابقات.

وستبدأ هذه المنافسات يوم الأحد بمسابقتي حصان الوثب والعارضتين.

وردا على أسئلة متابعين على انستجرام شرحت بايلز ما حدث يوم الاثنين الماضي وقالت إن متاعبها بدأت بشكل عشوائي صباحا بعد الأدوار التمهيدية.

وكتبت "يصعب دائما أداء حركات تتطلب مهارة معينة حين يكون عقلك وجسدك في اتجاه آخر" مشيرة إلى أنها مرت بفترات مماثلة من قبل.

ولم تكشف بايلز عن المزيد من التفاصيل لكنها قالت إنها لا تعرف الوقت الذي ستستغرقه للتخلص من هذا الشعور.



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