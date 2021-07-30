إسبانيا وألمانيا تبلغان دور الثمانية في منافسات الهوكي للرجال

المصدر: رويترز

تأهلت إسبانيا إلى دور الثمانية في منافسات الهوكي للرجال في أولمبياد طوكيو اليوم الجمعة بعدما أدركت التعادل 1-1 مع أستراليا في الدقيقة الأخيرة في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، فشلت جنوب أفريقيا في الحفاظ على تقدمها 4-3 بهدف سامكيلو مفيمبي قبل دقيقتين من النهاية إذ أدركت كندا التعادل عبر جابرييل هو-جارسيا في الدقيقة الأخيرة لتتأهل ألمانيا إلى دور الثمانية.

وتقدمت أستراليا عبر توم ويكهام بعد 18 دقيقة لكن باو كيمادا أدرك التعادل لإسبانيا في الدقيقة الأخيرة.

وتأهلت أستراليا في صدارة المجموعة إذ رفعت رصيدها إلى 13 نقطة وتتقدم بأربع نقاط على الهند التي تواجه اليابان متذيلة الترتيب في ختام المجموعة.

وتحتل إسبانيا المركز الثالث بخمس نقاط فيما تسعى الأرجنتين، صاحبة ذهبية أولمبياد ريو، في تفادي الخروج المبكر والفوز على نيوزيلندا صاحبة المركز الرابع.

وتملك نيوزيلندا أربع نقاط مثل الأرجنتين لكنها تتفوق بفارق الأهداف.

وكانت جنوب أفريقيا بحاجة للفوز للحفاظ على آمالها في التأهل لكنها ودعت البطولة بعد احتلال المركز الخامس بأربع نقاط فيما حصلت كندا على النقطة الأول لتتذيل الترتيب.

وضمنت بلجيكا التأهل في صدارة المجموعة قبل مواجهة بريطانيا التي تملك سبع نقاط.

وتلعب هولندا صاحبة المركز الثاني بسبع نقاط مع ألمانيا التي تملك ست نقاط.

وفي منافسات السيدات، أحرزت نافنيت كاور هدفا قبل ثلاث دقائق من النهاية لتمنح الهند الفوز 1-صفر على أيرلندا وتحافظ على آمالها في بلوغ دور الثمانية.

وانتصرت ألمانيا 4-1 بسهولة على جنوب أفريقيا لترفع رصيدها إلى 12 نقطة متأخرة بفارق الأهداف عن هولندا متصدرة المجموعة الأولى قبل مواجهتهما الحاسمة يوم السبت.

وتحتل بريطانيا المركز الثالث بست نقاط متقدمة بثلاث نقاط على كل من أيرلندا والهند فيما تتذيل جنوب أفريقيا الترتيب بدون رصيد.

وتحتاج الهند للفوز على جنوب أفريقيا بفارق كبير وانتظار خسارة أيرلندا أمام بريطانيا لتصعد بفارق الأهداف.

وتتصدر أستراليا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متقدمة بثلاث نقاط على الأرجنتين.

ولدى نيوزيلندا ست نقاط مثل إسبانيا فيما تملك الصين ثلاث نقاط في المركز الخامس وتتذيل اليابان الترتيب بدون رصيد.

وتلعب أستراليا ضد الأرجنتين وإسبانيا ضد اليابان والصين ضد نيوزيلندا في ختام مباريات المجموعة يوم السبت.



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