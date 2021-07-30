اليابان تحرز برونزية الزوجي المختلط في الريشة الطائرة

المصدر: رويترز

فازت اليابان لأول مرة ببرونزية الزوجي المختلط في مسابقة الريشة الطائرة بألعاب طوكيو اليوم الجمعة بعدما تغلب الثنائي يوتا واتانابي وأريسا هيجاشينو على الثنائي القادم من هونج كونج المؤلف من تانغ تشون مان وتسي ينغ سويت 21-17 و23-21 في مباراة متكافئة.

وقال واتانابي، اللاعب الياباني الوحيد الفائز بميدالية أولمبية في الريشة الطائرة، إنه يشعر بالفخر لتحقيق هذا الإنجاز وعبر عن أمله في فوز الفريق الياباني بالمزيد من الميداليات.

وأضاف "بالطبع كنت أرغب في الذهبية لكني سعيد بما حققته".

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة سيتنافس فريقان صينيان في الزوجي المختلط على الذهبية والفضية حيث من المقرر أن يلتقي الثنائي تشينغ سي وي وهوانغ يا كيونغ مع مواطنيهما وانغ يي ليو وهوانغ دونغ بينغ.

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