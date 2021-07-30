بداية نارية لألعاب القوى وتأهل القطري برشم لنهائي القفز العالي

المصدر: رويترز

بدأت تصفيات سباق 100 متر للسيدات في منافسات ألعاب القوى بالأولمبياد بشكل مذهل اليوم الجمعة بعد تحقيق سلسلة من الأزمنة الرائعة تمهد الطريق أمام نتائج أفضل منتظرة في النهائي.

واستهل القطري معتز برشم مشواره عند ذهبية القفز العالي بالتأهل بسهولة إلى النهائي بعد تحقيق 2.28 متر.

ورغم الوضع الغريب بسماع صوت انطلاق سباق 100 متر في صمت مطبق بدون الصيحات المعتادة من الجماهير خطفت بداية الرياضة الأولى في الألعاب الأولمبية الأضواء.

وأظهرت الجاميكية إيلان طومسون حاملة اللقب أنها ستكون عائقا أمام تحقيق مواطنتها شيلي-آن فريزر-برايس لقبها الثالث عندما حققت 10.82 ثانية مقابل 10.84 لزميلتها.

وحققت ماري-جوزي تا لو عداءة ساحل العاج الزمن الأسرع في التصفيات وهو 10.78 ثانية وهو ما يوحي أن النهائي غدا السبت ربما يشهد أمرا استثنائيا.

وتأهل القطري برشم بسهولة إلى نهائي القفز العالي يوم الأحد حيث يأمل في حصد الذهبية الوحيدة التي تنقصه.

ففي أولمبياد لندن 2012، حصل المتسابق القطري البالغ من العمر 30 عاما على الميدالية البرونزية، والتي تم ترقيتها لاحقا إلى فضية، وحصل على فضية أخرى في أولمبياد ريو 2016 ثم فاز ببطولة العالم مرتين متتاليتين في 2017 و2019.

وقال برشم الذي قرر المشاركة في أقل عدد من البطولات منذ 2019 "أحاول تجنب الإصابات. قبل عدة أعوام كنت أتعرض للإصابة ولم أكن سعيدا بذلك. ولذلك أحاول أن أتعامل مع الأمر بذكاء. المزيد من التدريبات والقليل من البطولات.

"أنتظر هذه اللحظة منذ خمس سنوات. إنها الميدالية التي أريدها وسأفعل كل ما يلزم لتحقيقها. أنا مستعد للقفز لأعلى مدى من أجل الفوز".

وكما كان متوقعا في سباق 400 متر حواجز تأهل كل من كارستن فارهولم، بطل العالم مرتين وصاحب الزمن العالمي، وأقرب منافسيه الأمريكي راي بنجامين بسهولة نحو واحدة من أكثر المنافسات المرتقبة في ألعاب القوى في طوكيو.

وقال الأمريكي كينيث سيلمون الذي تأهل للدور قبل النهائي يوم الأحد "أنا واثق من أن الزمن العالمي سيتم كسره (في النهائي) يوم الثلاثاء وأنه يجب فعل ذلك من أجل تحقيق الفوز".

وسيكون الصراع على ذهبية سباق 800 متر للسيدات مفتوحا على مصراعيه بعد تأهل المرشحات وغياب العداءات الثلاث اللاتي أحرزن ميداليات السباق في ريو.

وتغيب العداءات الثلاث ومن بينهن الجنوب أفريقية كاستر سيمنيا بعد قرار منعهن من المشاركة بسبب ارتفاع مستوى هرمون الذكورة لديهن.

وتتطلع أمريكا لتحقيق الذهبية الأولى لها في السباق منذ 1968 بعد تأهل كل من أثينج مو وآجي ويلسون ورايفن روجرز صاحبة فضية بطولة العالم إلى الدور قبل النهائي.

كما تملك بريطانيا فرصة قوية بعد تأهل جيما ريكي وكيلي هودجكينسون.

وحققت الجاميكية ناتويا جول أسرع زمن في التصفيات وهو دقيقة واحدة و59.83 ثانية.

وكسرت الكوبية روز ماري ألمانزا (29 عاما) زمنها الشخصي بأكثر من ثانية واحدة كما تأهلت الأوغندية حليمة ناكاي بطلة العالم.

ويقام الدور قبل النهائي يوم السبت فيما يقام النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

ويقف الإثيوبي لاميتشا جيرما (20 عاما) عائقا أمام آمال كينيا في حصد ذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع للمرة العاشرة على التوالي بعد تحقيق أسرع زمن في التصفيات وهو ثماني دقائق و9.83 ثانية.

واحتاج السويدي دانييل ستول بطل العالم إلى محاولة واحدة ناجحة للتأهل إلى نهائي منافسات رمي القرص.

وتشهد الفترة المسائية نهائي سباق عشرة آلاف متر للرجال حيث سيكون الأوغندي جوشوا تشيبتيجي مرشحا لإضافة الذهبية إلى لقب بطولة العالم وزمنه العالمي كما تنطلق تصفيات النسخة الأولى من سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر.



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