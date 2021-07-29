بايلز تشكر الجماهير على الدعم بعد انسحابها من أولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

وجهت نجمة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، الشكر للجماهير، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عقب قرار انسحابها من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت بايلز قد انسحبت من منافسات الفرق يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن تنسحب من منافسات الفردي للتركيز على صحتها الذهنية.

وكتبت بايلز / 24عاما/ عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الحب والدعم الكبير الذي تلقيته جعلني أدرك أنني أكثر من مجرد لاعبة جمباز صاحبة إنجازات، وهو الأمر الذي لم أصدقه حقا من قبل".

وذكر الاتحاد الأمريكي للجمباز، أن بايلز يمكنها المشاركة في أربع منافسات فردية الأسبوع المقبل قائلا: "سيتم تقييم حالة سيمون يوميا".

وكانت بايلز، المتوجة أربع مرات في أولمبياد ريو 2016، تسعى إلى أن تصبح أول لاعبة تحافظ على اللقب الأولمبي في مسابقة الفردي العام منذ أن حققت فيرا تشاسلافسكا لاعبة تشيكوسلوفاكيا ذلك الإنجاز في دورتي 1964 و1968 الأولمبيتين.

وذكر اتحاد الجمباز الأمريكي أمس الأربعاء أنه يدعم قرار بايلز بالانسحاب من المنافسة.

وأضاف :"نحن نؤيد قرار سيمون بكل إخلاص ونشيد بشجاعتها في منح الأولوية لسلامتها. فشجاعتها تظهر من جديد جدارتها بأن تكون نموذجا يحتذى به لدى الكثيرين."

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز