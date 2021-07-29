الأسترالية فوكس تتوج بسباق قوارب الكانوي المتعرج

المصدر: د ب أ



توجت الأسترالية جيسيكا فوكس اليوم الخميس بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكانوي المتعرج لفردي السيدات ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت فوكس /27 عاما/ مرشحة قوية لذهبية سباق قوارب الكاياك المتعرج للسيدات قبل أيام لكنها أحرزت الميدالية البرونزية، التي كانت قد أحرزتها أيضا في أولمبياد ريو 2016، علما بأنها فازت بالفضية في أولمبياد لندن 2012 .

وأنهت فوكس السباق في المركز الأول مسجلة دقيقة واحدة و04ر45 ثانية وتلتها البريطانية مالوري فرانكلين في المركز الثاني بفارق 64ر3 ثانية لتحرز الميدالية الفضية.

وجاءت الألمانية أندريا هيرزوج في المركز الثالث لتنتزع الميدالية البرونزية.

وتجدر الإشارة إلى أن فوكس توجت بلقب بطلة العالم في سباق قوارب الكانوي المتعرج لفردي السيدات أربع مرات، وذلك ضمن إجمالي عشرة ألقاب عالمية في مسيرتها.

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