سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر يثير الفضول في طوكيو

المصدر: رويترز

يشهد برنامج ألعاب القوى الأولمبي النسخة الأولى من سباق التتابع المختلط أربعة في 400 متر في انطلاق المنافسات يوم الجمعة حيث تتنافس الفرق، التي تتكون كل منها من رجلين وامرأتين، على الذهبية وتقدم للجماهير سباقات تثير الفضول ولا يمكن التنبؤ بها.

وإذا تفادت أمريكا أي مشاكل في تبادل العصا في التصفيات يوم الجمعة ستكون مرشحة للقب في النهائي يوم السبت بعد فوزها ببطولة العالم 2019 في الدوحة. وستكون جاميكا من المرشحين أيضا.

لكن السباق من الصعب التنبؤ به في ظل عدم وجود قيود على ترتيب كل عداء وعداءة.

ففي الدوحة اعتمد بولندا على عدائين في أول جولتين ثم عدائتين في الجولتين الثالثة والرابعة فيما اعتمدت بقية الفرق على عداء في الجولة الأولى والرابعة وعداءة في الثانية والثالثة.

ومنحت هذه الخطوة تقدما كبيرا لبولندا بعد الجولة الثانية لكن هذا التفوق تراجع قبل أن يختفي في الجولة الرابعة إذ انتزع الأمريكي مايكل تشيري الصدارة ولم يتركها ليقود فريقه لتحقيق الزمن العالمي وهو ثلاث دقائق و9.34 ثانية. وجاءت جاميكا في المركز الثاني فيما أنهت بولندا السباق في المركز الخامس.

ووفقا لإحصاءات الاتحاد الدولي حققت ألمانيا أفضل زمن هذا العام وبلغ ثلاث دقائق و13.57 ثانية وتبعتها أوكرانيا ونيجيريا.

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