إسبانيا تواصل انتصاراتها في منافسات كرة الماء للرجال في طوكيو

المصدر: رويترز

حققت إسبانيا انتصارها الثالث في ثلاث مباريات في المجموعة الثانية بمنافسات كرة الماء للرجال في أولمبياد طوكيو بعد تغلبها 16-4 على قازاخستان اليوم الخميس.

وفي المجموعة الأولى سحقت المجر منافستها جنوب أفريقيا 23-1.

وفازت إسبانيا بفضل خمسة أهداف من ألفارو جرانادوس لتتصدر المجموعة الثانية بست نقاط.

وتأتي كرواتيا في المركز الثاني بنقطتين مثل صربيا، صاحبة أولمبياد ريو، والجبل الأسود وأستراليا. وتتذيل قازاخستان المجموعة بدون رصيد.

وتلعب كرواتيا ضد الجبل الأسود وصربيا ضد أستراليا في وقت لاحق من اليوم.

وأحرز كرستيان مانرتش خمسة أهداف ليقود المجر للفوز والتقدم لصدارة المجموعة الأولى بأربع نقاط من ثلاث مباريات.

وتملك الولايات المتحدة أربع نقاط في المركز الثاني قبل مواجهة إيطاليا ثالثة الترتيب بثلاث نقاط.

وتلعب اليونان، التي تملك ثلاث نقاط في المركز الرابع، ضد اليابان صاحبة المركز الخامس بدون رصيد.

ويتأهل أول أربعة منتخبات من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

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