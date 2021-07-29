كندا تهزم كوريا الجنوبية وتتصدر مجموعتها في كرة السلة للسيدات

المصدر: د ب أ

حقق المنتخب الكندي انتصاره الأول في منافسات كرة السلة للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو وتغلب على نظيره الكوري الجنوبي 74 / 53 اليوم الخميس في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.

وكان المنتخب الكندي قد خسر مباراته الأولى أمام صربيا، لكنه حقق الفوز اليوم ليتصدر مجموعته، بينما تلقى الفريق الكوري الهزيمة الثانية.

وفرض المنتخب الكندي تفوقه طوال المباراة حيث تقدم على منافسه الكوري الجنوبي 16 / 15 و17 / 13 و16 / 11 و25 / 14 .

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