إسبانيا تشعل المنافسة في المجموعة الثانية بمنافسات اليد للسيدات

المصدر: رويترز

فازت إسبانيا 27-23 على البرازيل اليوم الخميس لتشعل المنافسة في المجموعة الثانية بمنافسات كرة اليد للسيدات.

وفي المجموعة الأولى انتصرت هولندا بسهولة 37-28 على أنجولا لتقترب من دور الثمانية.

وبعد التعادل 13-13 في الشوط الأول فرضت إسبانيا هيمنتها بعد الاستراحة لتحقق فوزا ثمينا.

ورفعت إسبانيا رصيدها إلى أربع نقاط في المركز الثاني متأخرة بفارق المواجهات المباشرة أمام السويد التي تلعب ضد فرنسا في وقت لاحق من اليوم.

ولدى البرازيل ثلاث نقاط في المركز الثالث متقدمة بنقطة واحدة على فرنسا رابعة الترتيب.

ويملك المنتخب الروسي للسيدات، بطل أولمبياد ريو، نقطة واحدة قبل مواجهة المجر متذيلة الترتيب في وقت لاحق من اليوم.

وفي المجموعة الأولى حققت هولندا انتصارها الثالث في ثلاث مباريات لتحافظ على الصدارة.

وتأتي النرويج في المركز الثاني بأربع نقاط متقدمة بنقطتين على الجبل الأسود قبل مواجهتهما اليوم الخميس.

وتلعب اليابان، التي تملك نقطتين، ضد كوريا الجنوبية صاحبة المركز قبل الأخير بدون رصيد.

ويتأهل أصحاب أول أربعة مراكز من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

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