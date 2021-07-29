إيطاليا تفوز على الأرجنتين في منافسات الطائرة للسيدات

المصدر: رويترز

فازت إيطاليا 3-صفر على الأرجنتين متذيلة الترتيب في المجموعة الثانية بمنافسات الكرة الطائرة للسيدات بأولمبياد طوكيو اليوم الخميس.

وانتصرت إيطاليا بسهولة 25-21 و25-16 و25-15.

وتتصدر إيطاليا المجموعة بتسع نقاط من ثلاث مباريات متقدمة بثلاث نقاط على الولايات المتحدة التي تلعب ضد تركيا، التي تملك ثلاث نقاط في المركز الثالث، في وقت لاحق من اليوم.

ولدى المنتخب الروسي للسيدات ثلاث نقاط فيما ما زالت الصين، صاحبة ذهبية أولمبياد ريو، بدون رصيد بعد خسارتها أول مباراتين.

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