مصر تتخطى أستراليا وتواجه البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

صعد المنتخب الأولمبي المصري لكرة القدم إلى ربع النهائي في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على أستراليا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة.

وتقدم منتخب مصر عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 44، قبل أن يضيف عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، ليتأهل إلى دور الثمانية متفوقا على المنتخب الأرجنتيني بفارق الأهداف.

على الجانب الأخر ودع منتخب أستراليا المنافسات بعد احتلاله المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، تعادل المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الإسباني 1 / 1.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق ميكيل مورينو في الدقيقة 66، قبل أن يدرك توماس بيلمونت التعادل للأرجنتين في الدقيقة 87.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى أربع نقاط، لكنه أحتل المركز الثالث خلف المنتخب المصري صاحب الرصيد ذاته والمتفوق بفارق الأهداف، فيما رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى خمس نقاط في صدارة المجموعة.

وسيلعب منتخب إسبانيا أمام منتخب كوت ديفوار في دور الثمانية، فيما سيكون المنتخب المصري على موعد مع نظيره البرازيلي في الدور ذاته والذي تقام مبارياته يوم السبت المقبل.

وبدأت المباراة بأداء اتسم بالحذر من جانب الفريقين، حيث لم تشهد ربع الساعة الأولى الكثير من الهجمات من جانب الفريقين.

ورغم ذلك كان المنتخب المصري الأكثر تنفيذا للهجمات في الشوط الأول، حيث تحرك الجناح رمضان صبحي وأزعج الدفاع الأسترالي كثيرا، لكن سوء الحظ وغياب إنهاء الهجمات بصورة صحيحة حالا دون تقدم المنتخب المصري مبكرا.

على الجانب الأخر اتسم الأداء الأسترالي بالاهتمام بالعامل البدني في المقام الأول، والدفاع عن منطقة الجزاء الخاصة به أمام هجمات منتخب مصر، مع شن بعض الهجمات من وقت لأخر.

وتمكن المنتخب المصري من التقدم في الدقيقة 44 بعد مجهود فردي مميز من رمضان صبحي، الذي تجاوز مدافع أستراليا من الجهة اليسرى، ليمرر كرة إلى المهاجم أحمد ياسر ريان الذي وضع الكرة في الشباك مباشرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني هاجم المنتخب الأسترالي بقوة بحثا عن تسجيل هدف التعادل، لكنه اصطدم بالدفاع المصري الذي تألق في إبعاد الخطر عن مرمى حارسه محمد الشناوي.

وتألق الشناوي وتصدى لكرة خطيرة في الدقيقة 72 حينما أبعد ضربة رأس وجهها قائد المنتخب الأسترالي توماس دينج.

وفي الدقيقة 85 نجح المنتخب المصري في تسجيل الهدف الثاني عن طريق البديل عمار حمدي، حيث اخترق ناصر منسي الجبهة اليسرى لدفاع أستراليا ليسدد كرة ارتدت من الحارس توم جلوفر، لتصل إلى حمدي الذي وضعها في الشباك.

ودافع المنتخب المصري عن تقدمه في النتيجة حتى أطلق الحكم صافرة نهايتها بفوزه 2 / صفر.

وكان منتخب مصر تعادل مع إسبانيا سلبيًا في لقاء الجولة الأولى، وخسر أمام الأرجنتين بهدف نظيف، وفاز على منافسه الأسترالي بثنائية نظيفة وفق صحيفة الأهرام.

وكان المنتخب البرازيلي الأولمبي قد حسم صدارة المجموعة الرابعة في منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، ليضرب موعدًا لمواجهة مصر في الدور التالي.

وبذلك يلتقي المنتخب المصري منافسه البرازيل في دور ربع النهائي في الثانية عشرة ظهر يوم السبت المقبل «31 يوليو» على ملعب إيباراكي كاشيما.

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