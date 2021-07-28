مصر تهزم اليابان في منافسات كرة اليد للرجال بأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

حقق المنتخب المصري انتصاره الثاني في منافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو وتغلب على نظيره الياباني 33 / 29 اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره بالفوز على نظيره البرتغالي ثم خسر أمام الدنمارك، لكنه عاد إلى طريق الانتصارات مجددا على حساب أصحاب الأرض.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متفوقا 18 / 11، وتقدم المنتخب الياباني في الشوط الثاني 18 / 15 لكن الفريق المصري استفاد من تقدمه بفارق كبير في الشوط الأول.

وفي المجموعة نفسها، واصل منتخبا الدنمارك والسويد انطلاقتيهما وحققا الفوز على البحرين والبرتغال، على الترتيب، في وقت سابق اليوم.

وتغلب منتخب الدنمارك على نظيره البحريني 31 / 21 ، حيث تفوق عليه في الشوط الأول 12 / 7 وواصل هيمنته في الشوط الثاني الذي أنهاه متفوقا 19 / 14 .

وكان الانتصار هو الثالث للمنتخب الدنماركي الذي رفع رصيده إلى ست نقاط متساويا في ذلك مع نظيره السويدي.

وحقق المنتخب السويدي انتصارا صعبا أمام نظيره البرتغالي وتغلب عليه 29 / 28، وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل 14 / 14 لكن الفريق السويدي تفوق عبر الشوط الثاني.

وتشهد المجموعة الأولى اليوم لقاء النرويج مع الأرجنتين والبرازيل مع إسبانيا وفرنسا مع ألمانيا.



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