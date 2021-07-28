السباحة الأسترالية تيتموس لم تستوعب إنجازها في طوكيو بعد

المصدر: د ب أ

أكدت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس أنها لم تستوعب بشكل كامل بعد الإنجاز الذي حققته في أولمبياد طوكيو 2020 من خلال التتويج بالميدالية الذهبية لسباق 200 متر حرة للسيدات اليوم الأربعاء.

وأنهت تيتموس السباق في دقيقة واحدة و50ر53 ثانية مسجلة بذلك زمن قياسي أولمبي جديد.

وأحرزت شيفون برناديت هوهي، سباحة هونج كونج، المركز الثاني بزمن دقيقة واحدة و92ر53 ثانية لتفوز بالميدالية الفضية.

بينما فازت الكندية بيني أوليكسياك بالميدالية البرونزية بعدما احتلت المركز الثالث بزمن دقيقة واحدة و70ر54 ثانية.

وجاء إنجاز تيتموس بعد يومين فقط من فوزها بالميدالية الذهبية لسباق 400 متر حرة للسيدات متفوقة على الأمريكية كاتي ليديكي بطلة أولمبياد ريو 2016 وحاملة الزمن القياسي العالمي.

وسجلت تيتموس /20 عاما/ ثلاث دقائق و69ر56 ثانية، وهو ما يمثل زمنا قياسيا جديدا على مستوى أوقيانوسيا، وجاءت ليديكي في المركز الثاني بفارق 67ر0 ثانية لتحرز الميدالية الفضية.

وظهرت تيتموس هادئة داخل حوض السباحة بعد تتويجها بالذهبية الثانية في طوكيو ، في ظل سعيها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال سباقي 4×200 متر تتابع حر و800 متر سباحة حرة.

وقالت تيتموس لشبكة "تي في 7" التليفزيونية الأسترالية "لا أعتقد أنني سأستوعب ذلك لحين عودتي إلى الديار وحصولي على راحة، عندما تكون في هذا الموقف يتحتم عليك تجزئة كل الأمور".

وأضافت "أعتقد أنني بمجرد توقفي عن سباقات السباحة سأتحرر من كل شيء ، ينتظرني سباق التتابع وسباق 800 متر ، لا أريد أن أفسد باقي منافساتي من خلال الاحتفال بصخب ، فخورة بما حققته".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز