العداء السويسري ويلسون يغيب عن الأولمبياد بعد إعادة إيقافه

المصدر: رويترز

أكدت محكمة التحكيم الرياضية اليوم الأربعاء إن العداء السويسري أليكس ويلسون لن يشارك في أولمبياد طوكيو بعد إعادة إيقافه بأثر فوري لانتهاكه لوائح مكافحة المنشطات.

وعوقب ويلسون المولود في جاميكا، والذي كان من المقرر أن يشارك في سباقي 100 و200 متر للرجال، بالإيقاف بصورة مؤقتة من قبل الوكالة السويسرية لمكافحة المنشطات في أبريل نيسان بعد سقوطه في اختبار جرى خارج إطار المنافسات.

وقدم ويلسون طعنا ضد العقوبة على أساس أنه تناول المادة المحظورة بدون علم في لحوم ملوثة بالولايات المتحدة.

وعلقت غرفة الانضباط في الهيئة الأولمبية السويسرية، وهي الجهة المشرفة على الرياضة السويسرية واللجنة الأولمبية الوطنية، إيقافه في بداية يوليو تموز.

وطعن الاتحاد الدولي لألعاب القوى ضد قرار الهيئة الأولمبية السويسرية أمام محكمة التحكيم الرياضية التي ألغت القرار وأعادت إيقاف العداء.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية في بيان "خلصت اللجنة إلى أن الإيقاف المؤقت المفروض على الرياضي في 28 أبريل 2021 ما كان يجب أن ترفعه غرفة الانضباط بالهيئة الأولمبية السويسرية.

"ويترتب على ذلك إلغاء قرار غرفة الانضباط بالهيئة الأولمبية السويسرية بتاريخ 2 يوليو 2021 وإعادة الإيقاف بأثر فوري".

وأضافت "قرار محكمة التحكيم الرياضية الحالي لا يحكم مسبقا بأي شكل من الأشكال على القرار الذي ستتخذه اللجنة الأولمبية السويسرية لاحقا بمجرد الانتهاء من الإجراءات التأديبية".

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