ألمانيا تهزم نيجيريا في منافسات كرة السلة للرجال بأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

تغلب المنتخب الألماني على نظيره النيجيري 99 / 92 اليوم الأربعاء ضمن منافسات كرة السلة للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ونفض المنتخب الألماني غبار الهزيمة في المباراة الأولى أمام نظيره الإيطالي 82 / 92 وحقق اليوم انتصاره الأول في المجموعة الثانية.

وأنهى المنتخب الألماني الربع الأول من المباراة متقدما 24 / 21 ثم تفوق المنتخب النيجيري في الربع الثاني 29 / 26 .

بعدها تعادل المنتخبان 24 / 24 في الربع الثالث لكن المنتخب الألماني فرض تفوقه خلال الربع الرابع 25 / 18 .

وتشهد المجموعة نفسها اليوم لقاء إيطاليا مع أستراليا، بينما تشهد المجموعة الأولى لقاء أمريكا مع إيران والتشيك مع فرنسا.

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