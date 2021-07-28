الدنمارك والسويد تواصلان الانطلاقة بكرة اليد للرجال بأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

واصل منتخبا الدنمارك والسويد انطلاقتيهما في منافسات كرة اليد للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث حققا الفوز على البحرين والبرتغال، على الترتيب، اليوم الأربعاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.

وتغلب منتخب الدنمارك على نظيره البحريني 31 / 21 ، حيث تفوق عليه في الشوط الأول 12 / 7 وواصل هيمنته في الشوط الثاني الذي أنهاه متفوقا 19 / 14 .

وكان الانتصار هو الثالث للمنتخب الدنماركي الذي رفع رصيده إلى ست نقاط متساويا في ذلك مع نظيره السويدي.

وحقق المنتخب السويدي انتصارا صعبا أمام نظيره البرتغالي وتغلب عليه 29 / 28، وانتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل 14 / 14 لكن الفريق السويدي تفوق عبر الشوط الثاني.

وتشهد المجموعة نفسها اليوم لقاء المنتخب المصري مع نظيره الياباني، بينما تشهد المجموعة الأولى لقاء النرويج مع الأرجنتين والبرازيل مع إسبانيا وفرنسا مع ألمانيا.



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