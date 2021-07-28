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    أمريكا تحقق انتصارا صعبا على تونس في الكرة الطائرة للرجال

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

     حقق المنتخب الأمريكي للكرة الطائرة للرجال انتصارا صعبا على نظيره التونسي وتغلب عليه 3 / 1 اليوم الأربعاء ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.

    وتفوق الفريق الأمريكي خلال الشوط الأول الذي أنهاه متقدما 25 / 14 لكن أداء المنتخب التونسي تطور بشكل كبير خلال الشوط الثاني الذي تفوق فيه 25 / 23 .

    بعدها حقق المنتخب الأمريكي صحوة وأنهى الشوط الثالث متفوقا 25 / 14 ،وشهد الشوط الرابع الأخير منافسة شرسة استمرت حتى الثواني الأخيرة، لكن الفريق الأمريكي أنهاه متقدما 25/23 ليفوز بالمباراة.

    وهذا هو الانتصار الثاني للمنتخب الأمريكي مقابل هزيمة واحدة في المجموعة الثانية.

    وفي وقت سابق اليوم، تغلب المنتخب الكندي على نظيره الإيراني 3 / صفر ضمن منافسات المجموعة الأولى.

    وتلقى الفريق الإيراني الهزيمة بعد انتصارين متتاليين، بينما كان الفوز هو الأول للمنتخب الكندي الذي فاز بنتائج أشواط 25 / 16 و25 / 20 و25 / 22 .
     

    كلمات دالة:
    • تونس ،
    • الولايات المتحدة ،
    • كرة طائرة ،
    • الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
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