أمريكا تحقق انتصارا صعبا على تونس في الكرة الطائرة للرجال
حقق المنتخب الأمريكي للكرة الطائرة للرجال انتصارا صعبا على نظيره التونسي وتغلب عليه 3 / 1 اليوم الأربعاء ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وتفوق الفريق الأمريكي خلال الشوط الأول الذي أنهاه متقدما 25 / 14 لكن أداء المنتخب التونسي تطور بشكل كبير خلال الشوط الثاني الذي تفوق فيه 25 / 23 .
بعدها حقق المنتخب الأمريكي صحوة وأنهى الشوط الثالث متفوقا 25 / 14 ،وشهد الشوط الرابع الأخير منافسة شرسة استمرت حتى الثواني الأخيرة، لكن الفريق الأمريكي أنهاه متقدما 25/23 ليفوز بالمباراة.
وهذا هو الانتصار الثاني للمنتخب الأمريكي مقابل هزيمة واحدة في المجموعة الثانية.
وفي وقت سابق اليوم، تغلب المنتخب الكندي على نظيره الإيراني 3 / صفر ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتلقى الفريق الإيراني الهزيمة بعد انتصارين متتاليين، بينما كان الفوز هو الأول للمنتخب الكندي الذي فاز بنتائج أشواط 25 / 16 و25 / 20 و25 / 22 .