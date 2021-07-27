الولايات المتحدة تتغلب على نيجيريا العنيدة في سلة السيدات

المصدر: رويترز

تجاوزت الولايات المتحدة بداية ضعيفة لتهزم نيجيريا العنيدة 81-72 اليوم الثلاثاء وتبدأ مسعاها نحو تحقيق سابع ذهبية على التوالي في كرة السلة للسيدات بالألعاب الأولمبية.

ووجد الفريق الأمريكي للسيدات، الذي هيمن على هذه المسابقة منذ دخولها البرنامج الأولمبي، نفسه في موقف صعب في سايتاما بعد تقدم نيجيريا 20-17 بنهاية الربع الأول بفضل ضغطها على الولايات المتحدة التي فقدت لاعباتها الكرة كثيرا.

واستعادت سيدات الولايات المتحدة اليد العليا في منتصف الربع الثاني وسجلن 23 نقطة متتالية، من بينها ثلاثية من ديانا تاوراسي، ليتقدمن 44-32 مع نهاية الشوط الأول.

وقلصت نيجيريا الفارق، الذي كان قد وصل إلى 22 نقطة، إلى ثماني نقاط فقط مع تبقي ثلاث دقائق على النهاية لكن الفريق الأمريكي استعاد توازنه مرة أخرى.

وتصدرت آجا ويلسون، أفضل لاعبة في دوري كرة السلة الأمريكي للسيدات في 2020، قائمة المسجلات في الولايات المتحدة وأحرزت 19 نقطة. وسجلت بريتني جرينر 13 نقطة وأضافت تاوراسي، في مشاركتها الخامسة بالأولمبياد، عشر نقاط.

وأحرزت أربع لاعبات من نيجيريا عشر نقاط على الأقل بقيادة إيزين كالو التي سجلت 16 نقطة.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الثانية، فازت اليابان صاحبة الضيافة 74-70 بصعوبة على فرنسا بعد أداء دفاعي قوي.

وواجه الفريق الفرنسي صعوبات في الهجوم وحاصرته اليابان بدفاع محكم، واستغل الفريق صاحب الأرض هفوات فرنسا الدفاعية وسجل ثلاثيات حاسمة في نهاية المباراة.

وسجلت ثلاث لاعبات من اليابان عشر نقاط على الأقل ومن بينهن مويكو ناجواكا وماكي تاكادا وساكي هياشي وأحرز كل منهن 12 نقطة، بينما تصدرت ساندرين جرودا قائمة المسجلات في فرنسا وأحرزت 18 نقطة واستحوذت على تسع كرات مرتدة.

وتلتقي اليابان في مباراتها التالية مع الولايات المتحدة يوم الجمعة. وتلعب فرنسا، التي حصلت على الميدالية الفضية في 2012، ضد نيجيريا.



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