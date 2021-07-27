اليابانية تسوزوكي تحرز أول ميدالية أولمبية للسيدات في الركمجة

المصدر: د ب أ

أحرزت اليابانية امورو تسوزوكي أول ميدالية أولمبية في الركمجة (ركوب الأمواج) للسيدات، حيث فازت اليوم الثلاثاء بالميدالية البرونزية للمسابقة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وسجلت تسوزوكي 80ر6 نقطة لتتفوق على منافستها الأمريكية كارولين ماركس، التي سجلت 26ر4 نقطة، في مواجهة حسم الميدالية البرونزية للرياضة التي تدرج للمرة الأولى ضمن الدورات الأولمبية.

وفي وقت لاحق اليوم، ستتنافس الجنوب أفريقية بيانكا بويتنداج مع الأمريكية كاريسا مور على أول ذهبية أولمبية للسيدات في الركمجة.



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