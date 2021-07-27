الأسترالي أوين رايت يحرز أول ميدالية أولمبية في الركمجة

المصدر: د ب أ

أحرز الأسترالي أوين رايت اليوم الثلاثاء أول ميدالية أولمبية في الركمجة (ركوب الأمواج) حيث فاز بالميدالية البرونزية في الركمجة لفئة الرجال ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتفوق أوين رايت /31 عاما/ على البرازيلي جابرييل ميدينا /27 عاما/ في مواجهة حسم الميدالية البرونزية للرياضة التي تدرج للمرة الأولى ضمن الألعاب الأولمبية.

وسجل أوين رايت 97ر11 نقطة متفوقا بفارق 2ر0 نقطة فقط على منافسه البرازيلي الذي سجل 77ر11 نقطة.

وسيتنافس البرازيلي ايتالو فيريرا والياباني كانوا ايجاراشي في وقت لاحق اليوم على التتويج بأول ميدالية ذهبية أولمبية للركمجة.

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