الصين تتوج بذهبية في الرماية للفرق المختلطة بأولمبياد طوكيو

المصدر: د ب أ

توجت الصين اليوم الثلاثاء بالميدالية الذهبية لمسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار لفئة الفرق المختلطة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتفوق الفريق الصيني، الذي يضم بانج وي ومواطنته جيانج رانشين، في النهائي على فريق اللجنة الأولمبية الروسية الذي يضم أرتيم تشيرنوسوف ومواطنته فيتالينا باتساراشكينا 16 / 14، لينتزع الذهبية وتذهب الفضية للفريق الروسي.

أما الميدالية البرونزية، فقد أحرزها الفريق الأوكراني، الذي يضم أوليج أوميلتشوك ومواطنته أولينا كوستيفيتش، إثر تغلبه على الفريق الصربي الذي يضم دامير ميكيك وزورانا أرونوفيتش، بنتيجة 16 / 12 .



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