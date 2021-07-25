السباح التونسي الملولي يشيد بالانجاز الباهر لمواطنه الحفناوي

المصدر: د ب أ

أشاد السباح التونسي المخضرم أسامة الملولي بإنجاز مواطنه السباح الصاعد أحمد أيوب الحفناوي بعد إحرازه الميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة في مفاجأة مدوية بأولمبياد طوكيو اليوم السبت.

وكتب الملولي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الأحد "الجميع في أنحاء العالم قدم لي اليوم التهاني ولم أبدأ المشاركة بعد".

وأضاف الملولي الذي يستعد للمشاركة في سباق 10 كيلومتر سباحة في المياه الحرة "ها أنا أباهي بك يا بطل الخضراء في يومك التاريخي كما باهيت بنا جميعا في مسبح طوكيو بهذا الانجاز وهذا التألق الخارق للعادة".

وأصبح الحفناوي /18 عاما/ لاعب نادي الترجي التونسي، ثاني سباح تونسي يحرز ميدالية ذهبية في الألعاب الاولمبية بعد السباح أسامة الملولي الذي أحرز ذهبيتين في دورتي بكين 2008 ولندن 2012.

وسيكون الملولي /37 عاما/ ذو الانجازات الكبيرة في المسابح العالمية حاضرا في الألعاب الأولمبية في سادس مشاركة على التوالي في رقم قياسي في الرياضة التونسية.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز