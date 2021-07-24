أوساكا : إضاءة المرجل الأولمبي أعظم شرف لي على الإطلاق

المصدر: د ب أ

كان من المفترض أن تلعب اليابانية ناومي أوساكا أول مباراة تنس في أولمبياد طوكيو على الملعب الرئيسي اليوم السبت، ولكن تم تأجيل المباراة لأنه تم اختيارها لإشعال المرجل الأولمبي، ووصفت ذلك بأنه " الشرف الأعظم لي على الإطلاق".

وبدأت تكهنات بأن أوساكا /23 عاما/ الفائزة بأربعة ألقاب في بطولات الجائزة الكبرى الأربع (جراند سلام) سيكون لها دور في الحفل الافتتاحي فور إعلان أن مباراتها أمام الصينية تشينج سيساي سيتم تأجيلها لتقام غدا الأحد.

واتضح فيما بعد أن النجمة اليابانية تم اختيارها لأعظم شرف بإكمال تتابع الشعلة، وبينما كان الملعب خاليا من الجماهير، شهدها مليارات الأشخاص عبر شاشات التليفزيون وهي تضيء المرجل الأولمبي.

وكتبت أوساكا عبر إنستجرام :" بلا شك، أعظم إنجاز رياضي وشرف لي في حياتي".

وأضافت :"لا يوجد لدي كلمات لوصف المشاعر التي أشعر بها الآن، ولكنني أعلم أنني أشعر حاليا بالإمتنان والشكر".

وتعود المصنفة الثانية على العالم في منافسات التنس في أولمبياد طوكيو بعد انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة وعدم المشاركة في بطولة ويمبلدون بسبب مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

وولدت أوساكا في اليابان ولكنها انتقلت لأمريكا وهي تبلغ ثلاثة أعوام. يذكر أن والدة أوساكا يابانية ووالدها من هايتي.

وقال تاكايوكي هيوكي المنتج التنفيذي لحفل الافتتاح :" الشيء المهم كان إرسال رسالة التنوع والشمول".

وأضاف :" في النهاية قررنا أن تقوم أوساكا بإشعال المرجل لأنها أحد أعظم الرياضيين كما أنها كانت تقدم رسائل متعددة لذلك اعتقدنا أنها أفضل شخص ليكون أخر حامل للشعلة. كان هذا قرارا توصل إليه كل أعضاء اللجنة المنظمة".

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